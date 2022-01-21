В Польше по дороге на работу убили украинку: тело всю ночь пролежало на улице под дождем

Мужчину, убившего женщину, разыскивают.
В Польше по дороге на работу неизвестный убил и ограбил украинку. Тело женщины всю ночь пролежало посреди улицы под дождем и только с утра ее нашли прохожие.
Об этом в комментарии berdichev.biz рассказала дочь покойной Ольга.
По словам девушки, ее мать уже долгое время работала в Польше и забрала туда и ее. 18 января Надежда Я. вечером шла на работу, поскольку женщина работала в ночную смену. Посреди улицы на нее напал неизвестный. Он убил и ограбил женщину.
"На улице был дождь. Тело всю ночь пролежало там. Утром ее увидели прохожие и вызвали полицию", – рассказала дочь покойной Ольга.
Дочь покойной собирает деньги, чтобы перевезти тело матери в Украину. Убийцу украинки разыскивают.
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