В Польше по дороге на работу убили украинку: тело всю ночь пролежало на улице под дождем

Мужчину, убившего женщину, разыскивают.

В Польше по дороге на работу неизвестный убил и ограбил украинку. Тело женщины всю ночь пролежало посреди улицы под дождем и только с утра ее нашли прохожие.

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Об этом в комментарии berdichev.biz рассказала дочь покойной Ольга.

По словам девушки, ее мать уже долгое время работала в Польше и забрала туда и ее. 18 января Надежда Я. вечером шла на работу, поскольку женщина работала в ночную смену. Посреди улицы на нее напал неизвестный. Он убил и ограбил женщину.

"На улице был дождь. Тело всю ночь пролежало там. Утром ее увидели прохожие и вызвали полицию", – рассказала дочь покойной Ольга.

Дочь покойной собирает деньги, чтобы перевезти тело матери в Украину. Убийцу украинки разыскивают.

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