В Польше почтили украинского священника, который был священником концлагеря Майданек: фото

В Польше почтили украинского священника, который был священником концлагеря Майданек: фото

В 2001 году Папа Римский провозгласил Емельяна Ковча блаженным священномучеником.

В понедельник, 4 октября, в сквере возле музея Майданек в польском городе Люблине открыли памятник Емельяну Ковчу — украинскому греко-католическом священнику-миссионеру, который погиб мученической смертью в немецком концентрационном лагере. До последних минут своей жизни он поддерживал других заключенных.

Об этом сообщили ТСН организаторы мероприятия.

Гранитный монумент выдающемуся украинскому гуманисту, блаженном священномученику отцу Емельяну Ковчу, известному как "священник концлагеря Майданек", установили на Дороге мучеников Майданека.

Совет польского города Люблина в начале 2018 года единогласно постановил соорудить памятник украинцу Емельяну Ковчу и способствовал реализации проекту. Над созданием памятника работали скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко. Монумент, созданный на благотворительные взносы, поставили у входа в Мемориальный комплекс-музей Майданек, он передан общине Люблина как дар от Украины.

Монумент был установлен еще весной этого года, однако открытие запланировали на время ослабление карантина. Занимались этим делом украинские Комитет почтения памяти блаженного Емельяна Ковча, Фонд "Гуманитарные инициативы" и польский Фонд духовной культуры пограничья.

На освящении памятника присутствовали мэр города Люблина Кшиштоф Жук, предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, епископ Люблинской архидиецезии Мечислав Цисла, главный раввин Польши Михаэль Шидрих, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и другие важные лица. Президенты Украины и Польши прислали поздравительные письма по поводу открытия монумента.

Отец Емельян Ковч во время Второй мировой войны помогал и спасал евреев, украинцев, поляков. В 1943 году его отправили в концлагерь Майданек, где он выполнял пастырскую службу среди заключенных разных конфессий и национальностей.

В 2001 году Папа Римский провозгласил Емельяна Ковча блаженным священномучеником.

Напомним, в Германии 96-летняя женщина, которая работала секретаршей коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф, сбежала перед началом суда.

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