Страна-соседка подняла военные самолеты и ПВО из-за нового удара РФ: что известно

Польша / © Associated Press

В Польше сделали заявление об атаке РФ. Так, из-за активности российской дальней авиации, наносившей удары по территории Украины, в воздушном пространстве страны была задействована военная авиация.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши (RSZ).

Так, польские военные привлекли необходимые силы и средства, в частности, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

«В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование ВС Польши задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении» — Оперативное командование ВС Польши.

В ведомстве отметили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства, особенно в районах, приближенных к зонам угрозы.

Ситуация находится под постоянным мониторингом военных, а подчиненные силы остаются в готовности к немедленному реагированию.

Напомним, в МВД обнародовали новые детали комбинированного удара РФ по Украине. Так выросло количество жертв и пострадавших. Предварительно российские войска унесли жизни не менее 13 человек. Свыше 100 получили поправку. Среди погибших, в частности, спасатель ГСЧС, майор Антон Ярмоленко. Уточняется, что больше всего разрушений гражданской инфраструктуры фиксируют в Киеве, Днепре и Харькове. Также есть повреждения в разных регионах: в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Запорожье.

