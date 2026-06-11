В Польше похитили двух украинцев и удерживали их в подвале: шокирующие детали

Полиция Польши / © Associated Press

Реклама

В городе Вроцлав ( Польша ) в конце мая разоблачили двух 20-летних украинцев. Подозреваемые в этом преступлении пытались выбить из них деньги.

Об этом сообщило издание RMF FM.

По данным полиции, одного гражданина Украины заманили во внутренний двор на одной из улиц Вроцлава, а другого – на парковку. Сначала их заманили в автомобиль, а позже отвезли в подвал ресторана в Старом городе.

Реклама

Похитители угрожали и прибегали к физической расправе. Они требовали, чтобы им предоставили пароли в банковские приложения, а также, чтобы украинцы занимали деньги у друзей.

Полиция установила личности и впоследствии арестовала четырех похитителей. Ими оказались граждане Казахстана, Украины и Туниса в возрасте от 25 до 30 лет.

В полиции сообщили, что им предъявят обвинения в ограблении, вымогательстве и нападении. Всех четырех заключили под стражу. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

Напомним, ранее из Польши из-за "вульгарности" принудительно депортировали 45-летнюю украинку . Ей также на 5 лет запретили въезд в зону Шенгена. Она будто бы нарушала общественный порядок, часто устраивала семейные ссоры, находясь под влиянием алкоголя. К ней применялись разные правовые меры. В частности, штрафы и судебные разбирательства.

Реклама

Также Польша депортировала украинца из-за сома , выловленного из озера Балатон в районе Гоцлав. Мужчине предъявлены обвинения в двух преступлениях: в незаконной рыбалке во внутренних водоемах, а также в жестоком обращении с рыбой.

Новости партнеров