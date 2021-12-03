В Польше полиция выломала дверь в дом украинца из-за его любви к камням и чужим авто.

В Польше полиция выломала дверь в дом украинца из-за его любви к камням и чужим авто.

Украинец может провести за решеткой 3 года.

В Польше в городе Картузы Поморского воеводства полиция задержала украинца из-за его "странного" увлечения. Он брал в руки камни и швырял им по машинам, которые ехали по трассе.

Об этом сообщает сайт местной полиции.

К стражам порядка поступило сообщение, что кто-то бросает камнями по автомобилям, которые едут по трассе. Когда копы приехали к месту вызова, там никого не обнаружили.

Аналогичная ситуация повторялась в тот же день еще дважды.



На следующий день "метателя" разоблачили. Очевидцы увидели, как после "дела" он сбежал в дом и закрылся там.

На место приехала полиция, выломала входную дверь и задержала мужчину. Им оказался 32-летний гражданин Украины.

Мужчину арестовали за повреждение 6 автомобилей на 3 месяца. Кроме этого, украинца обвиняют в создании опасности для дорожного движения.

За совершенное заробитчанину светит до 3 лет лишения свободы.



Напомним, что 26-летний украинец, работающий курьером, в одном из ресторанов Варшавы украл кошелек посетителя. Когда к нему пришла полиция, он укрылся под диваном и отказывался выходить.

Читайте также: