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В Польше полуголый украинец прыгнул с моста и упал на автомобиль, проезжавший в тот момент: фото

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В Польше полуголый украинец прыгнул с моста и упал на автомобиль, проезжавший в тот момент: фото

Фото: jaw.pl

В полиции устанавливают обстоятельства инцидента и выясняют, с кем был на тот момент украинец.

В г. Явожно Силезского воеводства, что в Польше, полуголый гражданин Украины прыгнул с пешеходного моста и приземлился на капот автомобиля, который проезжал в тот момент. Мужчина несколько дней был в тяжелом состоянии, однако все же пришел в себя.

Об этом сообщает польское издание jaw.pl.

Украинец прыгнул с пешеходного моста на автомобиль, который там проезжал. На тот момент на мужчине были только брюки и обувь. На место происшествия вызвали медиков. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи несколько дней боролись за жизнь украинца и им удалось его спасти.

Когда мужчина пришел в себя, то сообщил, что он гражданин Украины, однако не помнит, как оказался на мосту и почему с него прыгнул.

В полиции устанавливают обстоятельства инцидента и выясняют, с кем был на тот момент пострадавший.

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