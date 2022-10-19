В Польше поляк сбил на авто украинца, а его приятели с палками отлупили тех, кто вступился за пострадавшего

В городе Легница произошло нападение на троих граждан Украины, приехавших в Польшу несколько месяцев назад.

Как сообщает rmf24.pl, инцидент в ночное время на парковке возле одного из ночных клубов.

Три украинца стояли на парковке в то время, когда 18-летний местный житель пытался припарковаться. Во время движения он задним ходом сбил одного из них, а затем переехал ему ногу.

По словам правоохранителей, водителя пытались остановить двое других граждан Украины. Они успели ударить по кузову авто. Тем не менее, водитель скрылся, а по дороге сообщил своему брату и приятелям, которые как раз находились в ночном клубе о том, что на него напали.

Трое мужчин быстро выбежали на улицу и стали избивать граждан Украины руками, ногами и даже палками.



Полицейские задержали на месте одного из нападавших, а позже – остальных. Все они – жители Легницы. Один из них несовершеннолетний.

Участникам нападения инкриминируют участие в избиении и нанесении телесных повреждений. Им грозит до 4,5 лет тюрьмы. Судьбу несовершеннолетнего нападающего будет решать семейный суд.

Своей вины задержанные не признали.



18-летний водитель заявил, что наехал на человека случайно, однако запись с камер наблюдения свидетельствует об обратном.

Напомним, что в Польше на трассе "Люблин — Хелм" украинцы устроили между собой масштабное ДТП. Столкнулись рейсовый автобус, микроавтобус, эвакуатор и грузовик. За рулем всех транспортных средств находились граждане Украины.

Ранее сообщалось, что в Польше украинку на дороге сбили сразу два автомобиля. Женщина погибла.

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