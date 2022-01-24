В Польше при неустановленных обстоятельствах умер 28-летний украинец из Тернополя, работавший поваром

В Польше при неустановленных обстоятельствах умер 28-летний украинец из Тернополя, работавший поваром

Сейчас семья умершего собирает деньги, чтобы перевезти его тело в Украину.

В польском городе Лодзь скончался 28-летний Юрий Шляхтин из Тернополя. Мужчина работал поваром в одном из местных заведений питания.

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По информации ТСН.ua, гражданин Украины скончался при неустановленных обстоятельствах в городе Лодзь. Смерть наступила, когда мужчина находился в жилом помещении. Причины смерти заробитчанина устанавливаются, его тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Из личных источников ТСН.ua стало известно, что правоохранители рассматривают версию убийства.

Известно, что Юрий Шляхтин находился в Польше на заработках, а дома у него остались двое несовершеннолетних детей и жена.

"Совместными силами собираем жене средства, чтобы доставить тело Юрия в Украину. Нужно собрать 1550 евро. В эту сумму входит приобретение гроба, бальзамирование, одежда, транспортировка тела из Лодзя в Тернополь, оформление необходимых документов", — рассказал ТСН.ua директор Funeral Repatriation Memento Mori Денис Матейко.

По информации директора похоронного агентства, в прошлом году смертность украинцев за границей увеличилась на 30% по сравнению с 2020 годом. По статистике наиболее частой причиной смерти граждан Украины становятся сердечно-сосудистые болезни, в частности, и из-за употребления алкоголя. На втором месте – ДТП, на третьем – летальные случаи в медучреждениях.

Напомним, что в Великобритании в Лондоне скончался 40-летний украинец из Бучача. Виктор Антонов приехал на заработки 2 месяца назад, и у него произошло сердечное приступ, в результате которого он умер.

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