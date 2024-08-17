В Польше произошел инцидент с поездом, следовавшим в Украину: задерживаются рейсы

"УЗ" предупредила о задержке поезда за границу.

На территории соседней Польши поезд SKPL 768Л Варшава-Рава-Русская столкнулся с диким животным. Пострадавших нет. Впрочем, известно о задержках рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд Варшава – Рава-Русская задерживается примерно на четыре часа из-за инцидента поезд. Также украинский рейс из Рава-Русской во Львов и Коломыю, который забирает пассажиров из Польши, отправится с задержкой, ожидая прибытия поезда из Варшавы.

"Это станет причиной задержки обратного рейса — из Рава-Русской в Варшаву. Точное время отправления пока неизвестно", — добавили в "УЗ".

Как сообщалось, поезда в Польшу будут курсировать с ограничением маршрута до 30 сентября. Ограничения не коснутся поездов №67/68 Киев — Варшава, №19/20 Киев — Хелм, №119 Днепр — Хелм и №24 Хелм — Киев, которые продолжат движение по привычному графику.

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