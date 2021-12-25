В Польше пропал 25-летний заробитчанин с Волыни: фото

Последний раз Богдан Савоник звонил по телефону родным 15 июля из города Торунь.

В Польше пропал 25-летний заробитчанин с Волыни.

Житель села Иваномысль Камень-Каширского района Волынской области Богдан Савоник уехал в Польшу на заработки еще в конце апреля.

Об этом сообщила пользовательница Людмила Ковальская в Facebook.

"Последний раз звонил 15 июля из города Торунь… Местонахождение парня неизвестно, телефон недоступен. Если вы владеете какой-либо информацией по поводу местонахождения Богдана, очень просим сообщить по номеру +38 097 185 2858, или в полицию Волынской области", — говорится в сообщении.

Фото із соцмереж

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, пропавшую почти полтора года назад. В столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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