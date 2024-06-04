В Польше протестующие перекрыли движение украинских грузовиков: что об этом известно

Протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины.

В Польше протестующие в очередной раз перекрыли движение в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное". Агрономы выступают с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как отмечается, протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины. В то же время на въезд позволяют движение по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, перевозящих гуманитарную помощь, в час.

“Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. Представители местных фермерских хозяйств выступают с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины”, — подчеркнули в ГНСУ.

Напомним, что во вторник, 4 июня, фермеры на территории Польши планируют снова заблокировать пункт пропуска для грузовых транспортных средств.

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