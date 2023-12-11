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В Польше протестующие преградили дорогу в Украину: что известно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
2073
Время на прочтение
1 мин
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В Польше протестующие преградили дорогу в Украину: что известно

Очереди на границе/Иллюстративный фото / Фото: Facebook / Vasyl Zvarych

Водители снова не могут пересечь границу.

Польские перевозчики были вынуждены разблокировать дорогу возле пункта пропуска Дорогуск-Ягодин по требованию местного муниципалитета. Впоследствии они перегородили его грузовиком.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Очереди на границе/Иллюстративный фото / © Facebook / Vasyl Zvarych
Очереди на границе/Иллюстративный фото / Фото: Facebook / Vasyl Zvarych

По словам украинских водителей, поляки заявляют, что фура сломалась. Когда будет возобновлено движение – прогнозировать сложно.

Ранее стало известно, что движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое" заблокировано. Действия осуществляют представители союза перевозчиков Словакии.

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Дата публикации
Просмотры
2073
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