В Польше протестующие преградили дорогу в Украину: что известно

Водители снова не могут пересечь границу.
Польские перевозчики были вынуждены разблокировать дорогу возле пункта пропуска Дорогуск-Ягодин по требованию местного муниципалитета. Впоследствии они перегородили его грузовиком.
Об этом сообщает ТСН.ua.
По словам украинских водителей, поляки заявляют, что фура сломалась. Когда будет возобновлено движение – прогнозировать сложно.
Ранее стало известно, что движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое" заблокировано. Действия осуществляют представители союза перевозчиков Словакии.
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