В Польше работает 1,5 млн украинцев, растет число тех, кто открывает там собственный бизнес

В Польше работает 1,5 млн украинцев, растет число тех, кто открывает там собственный бизнес

Сейчас ведется работа, чтобы заключить новое соглашение между Украиной и Польшей о трудоустройстве и социальном обеспечении украинских мигрантов.

В Польше насчитывается около 1,5 млн украинских трудовых мигрантов.

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Об этом сказал посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" 20 июля.

"Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении, скажем, с 2014 годом, то это примерно в два-три раза, и сейчас речь идет о примерно 1,5 млн. украинцев, работающих в Польше. При этом, где-то примерно 600 тысяч украинцев, которые платят официально налоги в фонд социального страхования. Остальные работают на трудовых соглашениях легально, но не платят этих налогов", — сообщил Дещица.

Он также отметил, что украинские мигранты открывают в Польше свои собственные предприятия и количество таких бизнесов растет.

"Если в 2014 году таких фирм, где украинцы были владельцами, было 680, то уже в 2021 году существует 16 тыс. предприятий, где совладельцами или владельцами являются украинцы. О чем это говорит? О том, что они не просто приезжают в Польшу работать, так как было когда-то, не просто приезжают на сбор ягод или на строительство, а они думают о создании своего бизнеса, который позже должен был бы развиваться", — сказал посол.

Вместе с тем он выразил убеждение, что украинцы в Польше готовы вернуться в Украину, если экономическая ситуация в Украине станет лучше.

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