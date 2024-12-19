В Польше сделали заявление, какую территорию хочет захватить Путин, и назвали "единственный шанс для Украины"

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что российские оккупанты вероятно не остановятся на уже оккупированной территории и будут продвигаться и дальше. Он также заявил, что в этой ситуации "единственное спасение для Украины – это переговоры".

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Бывший командующий сухопутных войск Польши отмечает, что после многочисленных поражений на первом этапе войны Россия получила стратегическое преимущество в последние два года и «постепенно прорывает оборону украинской армии практически по всей длине фронта». По словам отставного генерала, «Украина находится в глубоком кризисе» из-за кадрового голода в армии.

"Единственное - на мой взгляд - спасение для Украины - это прекращение военных действий. Любой ценой спасти армию от катастрофы и, соответственно, Украину от развала", - заявил Вальдемар Скшипчак.

Если мирные переговоры все же состоятся, то, по его оценке, Россия захочет получить как можно больше уступок не только от Украины, но и от западных стран и США, которые ее поддерживают.

"Имея поддержку Китая за спиной, Путин будет неумолимым, и стоит, в рамках подготовки Запада к поддержке Украины на переговорах, подготовиться к худшим сценариям", - считает польский генерал.

Генерал Скшипчак подчеркивает, что президент России Владимир Путин не прекратит боевые действия, если не ослабит украинскую армию, сократив ее структуры и ограничив ее боевой потенциал. Бывший командующий сухопутных войск оценивает, что Москва не намерена посягать на украинские территории к западу от Днепра, поскольку их оккупация потребовала бы огромных сил для борьбы с партизанами.

"Путин этого не хочет. У него другие стратегические цели, вытекающие, среди прочего, из альянсов с азиатскими странами, ожидающих, что Россия втянет НАТО, включая США, в европейскую гибридную войну. Наступление Москвы на членов НАТО будет усиливаться. Особенно. в отношении так называемых прифронтовых государств, к которым относится и Польша", — заявил польский генерал.

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