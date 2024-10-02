В Польше сообщили, сколько человек согласились для участия в Украинском легионе

Количество украинцев, которые согласились с Украинским легионом в Польше, оказалось крайне мало. Варшава готова учить украинских солдат.

Об этом заявил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Wirtualna Polska.

Формирование Украинского легиона было предусмотрено двусторонним соглашением безопасности между Киевом и Варшавой. Он должен был быть обучен, вооружен и подготовлен к защите Украины. Польская армия должна отвечать за подготовку, а Киев – за рекрутирование.

"Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной", сказал Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны также заявил, что Польша уже подготовила около 20 тысяч украинских солдат, отправленных на фронт в Украине.

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были согласиться с украинской стороны, слишком мало. Эти декларации в начале были очень высокими – что может быть сформирована даже одна бригада – то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло", – выразился Косиняк-Камыш.

Как сообщалось, польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет сбивать ракеты РФ над Украиной только в одном случае – если будет решение всего НАТО.

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