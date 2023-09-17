В Польше уборщица поезда обворовала украинку: украла деньги и банковские карты

Украинка пыталась самостоятельно вернуть свое имущество, но все ее попытки были безуспешными.

В Польше уборщица поезда обокрала украинку. У нее она украла деньги, платежные карты и фирменные наушники.

Об этом пишет издание Ukrayina.pl.

Как стало известно, инцидент произошел в Руде Шленской. Там 38-летняя местная жительница города Гливице, работающая уборщицей в польском поезде, ограбила украинку.

Женщина рассказала полиции, что она вышла из поезда и забыла в нем сумочку, в которой было 3000 злотых, дорогие фирменные наушники и платежные карты. Украинка пыталась самостоятельно вернуть свое имущество, но все ее попытки были безуспешными – вещи никто не видел, а что случилось с сумочкой – неизвестно.

Позже правоохранители пригласили у перевозчика запись с видеокамер. На них видно, что украина выходит из вагона без сумки. Долгое время оставленная вещь женщины никого не интересовала. Однако вскоре в вагон зашла уборщица, увидела бесхозную сумку, накрыла ее пакетом и забрала с собой.

Позже подозреваемую задержала полиция. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что Польша собирается строить стену на границе с Россией.

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