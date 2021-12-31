В Польше украинцу, которому на работе оторвало руку, через 2 года дали протез, который ему не подошел

В Польше украинцу, которому на работе оторвало руку, через 2 года дали протез, который ему не подошел

Устройство, которое мужчина ждал 2 года и который стоит 80 тысяч злотых, не отвечает потребностям мужчины.

В Польше неподалеку от городка Жарув в Нижней Силезии украинцу на заводе по переработке пластиковых отходов оторвало руку. Мужчине 2 года обещали помочь с протезом, а когда он, наконец, его получил, оказалось, что он ему не подходит.

Об этом сообщает InPoland.

Руслан Данкевич приехал в Польшу работать в 2019 году. Он устроился на завод по переработке пластика. В тот день мужчина подменял коллегу. На производстве забилась труба, по которой проходил переработанный товар. Руслан хотел прочистить вентилятор и трубу, но вдруг его руку затянуло в вентилятор. В результате он лишился конечности и получил инвалидность.

Как рассказывает Руслан, устраивавший его на работу посредник приехал к нему в больницу и дал ему на подпись бумаги, которые мужчина не смог прочитать, потому что не знает языка.

Находясь в шоковом состоянии, под действием обезболивающих препаратов, Руслан подписывает документы, не читая их и не понимая их содержание. Впоследствии оказалось, что этими бумагами Руслан признал себя виновным в случившемся с ним несчастном случае.

По словам мужчины, на документе есть подпись переводчика, который якобы там присутствовал, но на самом деле его там не было. Есть подтверждение того, что человека, который должен был тщательно перевести содержание, даже близко не было возле больницы в тот день.

Далее мужчину пытались быстрее отправить из Польши, якобы по истечении срока легального пребывания.

Ему обещали помочь с изготовлением протеза, найти работу и помочь в будущем.

"Это решение было принято агентством труда, они объясняли мне, что у меня заканчивается биометрия и срок пребывания в Польше, и я должен срочно покинуть страну. В тот момент я не мог раздумывать и согласился, потому что был под обезболивающими препаратами, потому что прошел только 4 день после травмы" — рассказывает Руслан.

В течение 3 месяцев в Украине украинец лечился за свой счет. Деньги, которые он заработал в Польше, он потратил на лечение в Украине. Его судьбой ни посредник, ни работодатель не интересовались.

Через несколько месяцев он вернулся в Польшу и был принят на работу на ту же самую должность, у того же работодателя. Никакой облегченной работы не было предложено. Он работал одной рукой, выполняя все то, что раньше делал двумя руками.

В конце концов Руслан решил поговорить с руководителем фирмы, чтобы ему помогли в приобретении протеза, но на прием к нему он попасть не мог.

Впоследствии мужчина перешел на другое место работы — в конюшню, где ухаживает за 35 лошадьми.

Своей вины работодатели в инвалидизации мужчины не видят, потому что тот фактически признал, что виновен в несчастном случае.

"Потерпевший прошел обучение по правилам безопасности там, где именно произошло событие. Основной причиной несчастного случая стало несоблюдение правил безопасности рабочим. Потерпевший самостоятельно совершил демонтаж трубы от вентилятора и совершал действия, связанные с прочисткой без отключения машины. Кроме того, в ходе проверки установлено., что пострадавший, несмотря на неоднократные случаи засорения трубы вентилятора, никогда не сообщал ответственных лиц об этой проблеме. Он каждый раз самостоятельно принимал меры по ее прочистке", — говорят в инспекции труда.

Недавно Руслан наконец-то получил протез, который был куплен за счет фирмы и стоит 80 тыс. злотых, но он совсем не отвечает его потребностям – устройство просто создает видимость наличия руки.

"Несмотря на то, что это не было нашей обязанностью, как работодателя (на тот момент мы были просто пользователем услуг), мы рассматривали обязательство предоставить протез потерпевшему как нашу моральную обязанность. Мы его выполнили с участием лучшего известного нам центра протезирования в Польше, который приложил все усилия, чтобы протез был подобран идеально к особенностям травмы пациента и степени инвалидности, возникшей в результате травмы", — рассказали в фирме, где работал Руслан.

Также в фирме заявили, что Руслану Данкевичу было предложено дальнейшее трудоустройство.

Сейчас украинец собирает доказательства, чтобы доказать, что подпись под документом он ставил под сильными обезболивающими препаратами. Никакой материальной компенсации он не получил.

Напомним, что польском городе Быдгощ 26 августа 2021 года автомобиль насмерть сбил 26-летнего украинца. С момента ДТП прошло уже 4 месяца, однако никого не наказали.

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