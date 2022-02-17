В Польше украинцы на авто разбили забор пограничной службы

На момент ДТП водитель был трезв.

В Польше украинцы устроили ДТП. Автомобиль влетел и разбил забор пограничной службы.

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Об этом сообщает gazetalubuska.pl.

Нетипичный инцидент произошел в среду, вчера, 16 февраля. Водитель легковушки вдруг слетел с дороги, протаранив забор местной ячейки Надоджанского отдела пограничной службы. От удара в заборе осталась дыра.

Выяснилось, что в авто находились четверо украинцев.

Правоохранители проверили легальность их пребывания в Польше, а также изучают обстоятельства, приведшие к ДТП.

Водителя авто оштрафовали на 1200 злотых. Также изъяли свидетельство о регистрации транспортного средства.

По предварительной информации, он превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Известно, что он был трезв.

Напомним, что в Польше наказали украинца, проживающего в гмине Клобуцк (Силезское воеводство). Он начал заваливать лесополосу бытовым мусором.

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