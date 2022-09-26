В Польше украинцы совершили пересадку легких, которые "сгорели" в результате COVID-19

Женщина имела фиброз легких, осложнившийся перенесенным коронавирусом.

Об операции сообщает termedia.pl.

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37-летняя украинка раньше болела идиопатическим фиброзом легких. После перенесенной инфекции COVID-19 ее состояние значительно ухудшилось – развилась тяжелая эмфизема. В результате женщина оказалась прикована к больничной койке с постоянным подключением к кислородному аппарату.



До начала войны врачи ей объявили, что необходима трансплантация легких, а уже после начала российского вторжения пациентку перевели в медучреждение в Забже в Польше. В августе ей сделали трансплантацию легких.



В первой половине сентября 37-летнюю пациентку выписали домой в хорошем состоянии. В скором времени она вернется на Родину.

Напомним, что Львовские врачи провели пересадку костного мозга трехлетней девочке из Волыни.

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