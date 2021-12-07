В Польше украинец хотел "нагреть" на деньги своего соотечественника и теперь окажется в тюрьме

В Польше украинец хотел "нагреть" на деньги своего соотечественника и теперь окажется в тюрьме

Украинец работал таксистом и решил незаконно подзаработать, обманув соотечественника.

В Польше в Варшаве полиция задержала 23-летнего украинца, решившего "развести" на деньги другого украинца.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Так, украинец воспользовался услугой такси, а выходя, забыл в салоне свой ноутбук.

На следующий день он вышел на водителя и позвонил ему, сообщив об оставленных вещах, на что тот ответил, что в салоне ничего не находил, так что возможно, что их забрали другие пассажиры.

Через некоторое время таксист перезвонил клиенту и сообщил, что ноутбук нашелся, но забравший его пассажир требует 1500 злотых.

Украинец согласился на условия, договорился о встрече и после этого обратился в полицию.



Правоохранители устроили засаду на месте встречи и задержали водителя такси. Им оказался гражданин Украины.

Выяснилось, ноутбук у него был изначально, но он решил подзаработать на забывчивом клиенте. Теперь 23-летнему мужчине за присвоение чужого имущества грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Польше варшавская полиция разыскала и задержала украинца, который несколько месяцев назад разбил помещения железнодорожного вокзала и нанес серьезный ущерб.

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