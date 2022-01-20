В Польше украинец избил врача "скорой", которая прибыла по вызову

Мужчину забрали в райотдел и оштрафовали.
В Польше в городе Болеславец Нижнесилезского воеводства украинец с кулаками набросился на врача "скорой". Его задержали правоохранители.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Инцидент произошел на стоянке вблизи одного из супермаркетов. Там обнаружили мужчину, который лежал на земле, и очевидцы вызвали медиков.
Когда те прибыли на вызов и принялись оказывать помощь пострадавшему, из супермаркета вышел нетрезвый мужчина, который оказался его товарищем.
Он начал всячески препятствовать работе медиков, а затем ударил женщину-врача кулаком в лицо. Агрессора успокоил второй фельдшер и вызвал полицию.
Нападающим оказался 37-летний украинец. В его крови обнаружили 4,8 промилле алкоголя.
Объяснить мотивы своего поступка он не смог. Мужчину обвинили в нарушении физической неприкосновенности государственного служащего. Решением суда ему был назначен штраф в пользу потерпевшей.
Напомним, что в Польше украинец повесился на дорожном знаке. По предварительным данным, мужчина работал на автозаводе "Фольксваген". Причиной суицида могли стать финансовые проблемы и ссоры с супругой.
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