В Польше украинец поход в туалет чуть не обошелся в 7 тысяч злотых

В Польше украинец поход в туалет чуть не обошелся в 7 тысяч злотых

Украинец забыл барсетку с крупной суммой денег, а ее украл другой посетитель.

В Польше 42-летний гражданин Украины, который приехал заправляться на АЗС в Перемышле, потерял 7 тысяч польских злотых и документы.

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Об этом сообщает Yavp.pl , ссылаясь на сайт местной полиции.

Украинец приехал на местную АЗС заправить авто. Там он зашел в туалет с сумкой, в которой было 7 тысяч злотых, 50 евро, мобильный телефон, банковские карточки и документы, а выходя, забыл ее забрать.

Вспомнил о сумке только через несколько минут — вернулся в туалет, но там уже его вещей не было.

После этого гражданин Украины позвонил в полицию. Правоохранители благодаря камерам наблюдения, установили, что сумку забрал 32-летний житель Перемышлянского уезда. Задержали его на следующий день.



Поляка обвинили в краже, тот признал свою вину. Теперь ему грозит уголовная ответственность, в частности, до 5 лет тюрьмы. Украденный кошелек с деньгами и документами Украинской вернули.

Напомним, что в результате ДТП, произошедшего в среду в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины — мужчины в возрасте 37 и 39 лет

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