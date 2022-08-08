В Польше украинец получил битой по голове за любовь к музыке

В Польше избит гражданин Украины.
Все потому, что он слишком громко слушал музыку.
Об инциденте сообщается на сайте полиции Пуцкого уезда.
Инцидент произошел в городе Хель Поморского воеводства Пуцкого уезда еще в конце июня, но обидчика украинца нашли и задержали только сейчас.
По данным очевидцев, 27-летний поляк напал на 24-летнего украинца, потому что он, по его мнению, слишком громко включил музыку. Нападающий применил бейсбольную биту. Он несколько раз ударил ею украинца по голове. В результате последнего с травмами и даже переломами доставили в больницу.
Впоследствии правоохранители разыскали напавшего. Во время обыска у него нашли орудие преступления.
Задержанному предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений и создании непосредственной угрозы жизни человека. За это ему грозит 5 лет лишения свободы.
Напомним, что Варшаве жестоко избили украинку, которая шла забрать дочь из детсада.
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