В Польше украинец разгромил помещение железнодорожного вокзала: сумма ущерба поражает

Гражданин Украины вошел в помещение вокзала, где устраивал погром.
В Польше варшавская полиция разыскала и получила украинца, который несколько месяцев назад разгромил помещение железнодорожного вокзала и нанес серьезный ущерб.
Об этом сообщает Yavp.pl.
Так, неизвестный мужчина зашел в недавно отремонтированное помещение железной дороги и устроил там погром.
Он разбил подвесной потолок, электрические и телекоммуникационные установки, кондиционер, вентиляцию, компьютеры, жалюзи и двери. Стоимость ущерба оценили в 66 тыс. злотых.
Сам злоумышленник после погрома быстро скрылся, но оставил свои вещи, по которым его личность установили, но поскольку у него не было постоянного места жительства и он вел странствующий образ жизни, его несколько месяцев не могли поймать.
Украинца удалось все же задержать несколько дней назад. За повреждение имущества ему теперь грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Напомним, что в Польше поймали нетрезвого украинца за рулем. Показатели алкотестера ввели в ступор стражей порядка с 20-летним стажем работы.