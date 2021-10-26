В Польше украинец разгромил помещение железнодорожного вокзала: сумма ущерба поражает

Гражданин Украины вошел в помещение вокзала, где устраивал погром.

В Польше варшавская полиция разыскала и получила украинца, который несколько месяцев назад разгромил помещение железнодорожного вокзала и нанес серьезный ущерб.

Об этом сообщает Yavp.pl.

Так, неизвестный мужчина зашел в недавно отремонтированное помещение железной дороги и устроил там погром.



Он разбил подвесной потолок, электрические и телекоммуникационные установки, кондиционер, вентиляцию, компьютеры, жалюзи и двери. Стоимость ущерба оценили в 66 тыс. злотых.



Сам злоумышленник после погрома быстро скрылся, но оставил свои вещи, по которым его личность установили, но поскольку у него не было постоянного места жительства и он вел странствующий образ жизни, его несколько месяцев не могли поймать.

Украинца удалось все же задержать несколько дней назад. За повреждение имущества ему теперь грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, что в Польше поймали нетрезвого украинца за рулем. Показатели алкотестера ввели в ступор стражей порядка с 20-летним стажем работы.

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