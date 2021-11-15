В Польше украинец украл дорогое авто из проката и пытался выехать на нем из страны

В Польше украинец украл дорогое авто из проката и пытался выехать на нем из страны

Гражданин Украины решил вернуться в Украину на новеньком авто, правда угнанном.

В Польше 25-летний украинец взял на прокат в автозаемной дорогую легковушку, а затем пытался на ней бежать за границу, а точнее в Украину. На пункте пропуска автовора задержали пограничники.

Об этом сообщается на сайте Бещадского отдела пограничной службы.

Гражданин Украины взял напрокат автомобиль Audi Q5 2020 выпуска в одной из польских компаний. Легковушка он не вернул. Фирма, занимающаяся прокатом авто, сообщила в полицию об угоне Audi Q5, стоимость которого оценивается в 200 тыс. злотых.

Украинца задержали в пункте пропуска в Медице. На новом и дорогом автомобиле он решил вернуться в Украину с заработков. Мужчину задержали и передали польской полиции.

Напомним, что в Польше на голову украинцу, работавшему в канализационном колодце, наехало авто.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку