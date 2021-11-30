В Польше украинец за одну поездку умудрился собрать полный "букет" нарушений и подставить пассажиров

В Польше украинец за одну поездку умудрился собрать полный "букет" нарушений и подставить пассажиров

За нарушение украинец заработал 1200 злотых штрафа.

В Польше украинец нарушил несколько правил ПДД, за что получил немалый штраф.

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Об этом сообщает regiony.tvp.pl.

Инцидент произошел в городе Пясечно Мазовецкого воеводства. Правоохранители заметили Ford Focus, мчавшийся на скорости 112 км в час (хотя в пределах населенного пункта в Польше разрешена скорость – 50 км в час). Копы начали преследовать водителя и приказали ему остановиться.

За рулем авто находился 20-летний гражданин Украины, а в салоне – еще 6 пассажиров (хотя в этом авто разрешается перевозка только пяти). Кроме этого оказалось, что у украинца не было с собой паспорта.

В результате гражданина Украины лишили водительских прав и оштрафовали в общей сложности на 1200 злотых: за превышение скорости, перевозку неразрешенного количества людей в салоне авто и за то, что не имел при себе паспорта или иного документа, подтверждающего легальность пребывания иностранца в Польше.

Также на 500 злотых оштрафовали каждого пассажира, потому что они тоже были без документов.

Напомним, что в Польше украинец потерял на заправке деньги, которые планировал отправить семье в Украину. Найти потерю мужчине помогли местные жители.