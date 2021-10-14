В Польше украинка била ногами автобус, водитель которого заставлял ее одеть маску

В Польше украинка била ногами автобус, водитель которого заставлял ее одеть маску

Агрессивную украинку усмирили и доставили в отделение полиции.

В Польше в городе Груец (Мазовецкое воеводство) "отличилась" гражданка Украины. Ей грозит наказание за повреждение имущества — а именно рейсового автобуса.

Об этом сообщает сайт местной полиции.

Инцидент произошел на автовокзале города Груец. Водитель автобуса попросил 33-летнюю пассажирку, которой оказалась гражданка Украины, надеть маску, или выйти из салона. Женщина разозлилась и стала бить ногами автобус.

На место вызвали полицию. Агрессивную украинку усмирили и доставили в отделение полиции. Ей грозит до 5 лет заключения, а также штраф за повреждение чужого имущества в размере 2000 злотых.

Напомним, что Польше в городе Могильно (Куявско-Поморское воеводство) нетрезвый 22-летний гражданин Украины забросал камнями припаркованный Volkswagen Passat.

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