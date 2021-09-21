В Польше украинка родила четверню: ее мужа грозятся депортировать

Женщина родила четырех мальчиков.

В Польше в больнице Вроцлава вчера, 20 сентября, гражданка Украины родила четверню. Такие случаи происходят раз в 10 тысяч родов.

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Об этом сообщает Yavp.pl.

Роды у женщины произошли на 30-й неделе беременности. На свет появилось четверо мальчиков массой от 1270 до 1550 граммов. Сейчас у пары уже пятеро сыновей, поскольку есть еще старший — 16 лет.

Новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо. Они пробудут в больнице несколько недель под наблюдением неонатологов, пока дети не наберут вес.

Семья, в которой родилась четверня, переехала в Польшу из украинского города Кропивницкий 6 лет назад. Поселились они в Вроцлаве, нашли работу, сняли жилье и начали работать. Позже Марина К* и Алексей К * заключили в Польше официальный брак.

Сейчас у молодых родителей проблемы, поскольку на фирму мужа пришли с проверкой пограничники и обнаружили, что украинец работал без необходимого разрешения воеводы. Поэтому его оштрафовали на 3 тысячи злотых и обязали выехать из страны.

Украинцы подали апелляцию на решение пограничной службы. Их юрист говорит, что решение о депортации вынесли законно. Женщина не может остаться одна без мужа со старшим сыном и новорожденной четверней. А муж должен иметь разрешение на работу, чтобы пойти работать и быть способным финансово обеспечить семью.



Сейчас на историю украинской семьи обратила внимание уполномоченное президента Вроцлава по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор. Она через "Фейсбук" обратилась к воеводе Нижнесилезского воеводства, чтобы тот заинтересовался делом.

Напомним, что в Кропивницкому родилась четверня — девочки. Сестры похожи друг на друга как две капли воды. Однако родители их хорошо различают. Говорят, у каждого свой характер и даже голос.

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