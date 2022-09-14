В Польше украинку сбили два автомобиля: одним управлял правоохранитель

Женщина попала под колеса сразу двух автомобилей.

Об этом сообщает Yavp.pl.

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ДТП произошло в гмине Михалиново Млавского уезда Мазовецкого воеводства в вечернее время. 47-летняя гражданка Украины вышла из магазина на автозаправочной станции и пыталась перейти дорогу, правда, не пешеходным переходом. Посреди дороги ее сбило авто, за рулем которого находился правоохранитель. Женщину отбросило на встречную полосу, где ее переехал другой автомобиль.

От полученных травм украинка скончалась на месте.

У обоих водителей, ставших участниками смертельного происшествия, взяли анализы на наличие алкоголя в крови. Результаты показали, что оба мужчины были трезвыми. Автомобиль сотрудника полиции, первым сбивший женщину, был оборудован видеорегистратором, который зафиксировал момент ДТП.

Экспертиза также проверит, была ли трезвой погибшая украинка, а также была ли возможность у водителей избежать ДТП.

Напомним, агрессивная девушка устроила дебош в автобусе Варшавы.

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