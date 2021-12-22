В Польше умер известный 34-летний украинец: он участвовал в "Танцах со звездами" и снимался в сериалах

В Польше умер известный 34-летний украинец: он участвовал в "Танцах со звездами" и снимался в сериалах

По данным польского издания, 34-летний украинец скончался из-за миокардита.

В Польше во вторник, 21 декабря, скончался известный 34-летний танцор из Украины Жора Королев. Мужчина стал популярным в соседней стране, поскольку участвовал в шоу "Танцы со звездами" и снимался в сериалах.

Об этом сообщает издание Super Express.

Жора Королев был родом из Украины, однако последние 18 лет он жил в Польше, где стал популярным благодаря участию в шоу "Танцы со звездами". Он снимался в польских сериалах, фильмах и попробовал себя в роли певца на одном из польских талант-шоу.

Пока официальную причину смерти не сообщают. Однако по данным польского издания, 34-летний украинец скончался из-за миокардита. Он собирался на тренировку и упал посреди комнаты. Там танцора нашла его девушка и вызвала медиков. Несмотря на реанимационные мероприятия, мужчину не удалось спасти.

По данным издания yavp.pl, Жора Королев родился в Одессе в 1987 году. Заниматься танцами начал в 8 лет. В 15 лет уехал в Германию, откуда в 2003 году переехал в Польшу. Королев представлял высший международный "S" класс по латиноамериканским и стандартным танцам.

Читайте также: