В Польше умерла украинская волонтер и основатель "Автомайдана Винница": что известно

С Таисой Гайдой произошел несчастный случай во время отдыха на природе – загорелась канистра с горючим, в результате чего женщина получила ожоги 70% тела.

В польской больнице 30 июня умерла винницкая волонтер, председатель общественной организации "Автомайдан Винница" и представитель движения "Честно" Таисия Гайда.

Об этом сообщает общественная организация "Автомайдан Винница".

"Мы потеряли Таю... Перестало биться ее мужественное сердце...", – говорится в сообщении на странице ОО "Автомайдан Винница".

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"Она все могла одолеть на своем пути! Она пробивала свет в темных туннелях коррупции и мошенничества на самом высоком уровне! Она помогала фронту, нашим воинам, больным! Она делала миллион важных дел для Украины и для украинцев! Тая любила людей – чесных и отважных, как и она сама! Как теперь без Таисы Гайды? Для нас – ее друзей и команды – этот вопрос без ответа еще будет очень долго", – отмечают ее коллеги.

По информации винницких СМИ, с Таисой Гайдой произошел несчастный случай во время отдыха на природе – загорелась канистра с горючим, в результате чего женщина получила ожоги 70% тела. Первую помощь ей оказали в винницкой областной больнице имени Пирогова, а оттуда транспортировали в ожоговый центр во Львов.

В крайне тяжелом состоянии 29 июня ее доставили на лечение в Польшу, но спасти жизнь волонтеру не удалось.

О похоронах обещают сообщить позже.

Напомним, умерла 28-летняя участница четвертого сезона шоу "Голос країни" Екатерина Давыденко. Причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии.

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