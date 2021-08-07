В Польше в четырех украинцев обнаружили поддельные COVID-паспорта: их наказали

Украинцы автобусом ехали на работу в Польшу.
В Польше на пункте пропуска Корчева пограничники обнаружили 4 украинцев с поддельными COVID-паспортами. Их наказали 4 месяцами заключения с отсрочкой на один год.
Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши.
Поддельные COVID-паспорта обнаружили в 4 граждан Украины в возрасте от 18 до 23 лет, которые автобусом ехали на работу в Польшу.
"Сертификаты содержали реальные личные данные, тогда как штрих-коды касались других граждан Украины. Эти данные были установлены благодаря быстрой верификации QR-кода", — говорится в сообщении.
Украинцы признались, что они сами подделали сертификаты вакцинации. Таким образом, они хотели избежать обязательного карантина. За подделку документов украинцы получили четырехмесячное заключения с испытательным сроком один год.
Напомним, на Закарпатье вблизи границы с ЕС врач продавал фальшивые справки об отрицательным тесте на коронавирус.