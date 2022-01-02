В Польше в новогоднюю ночь посреди улицы убили украинца: полиция задержала 12 человек

В Польше задержаны 12 граждан Украины, Индонезии и Белоруссии.
В Польше в городе Седльце 1 января обнаружили мертвым 47-летнего украинца. Его в 4:00 заметила пара, возвращавшаяся домой с вечеринки.
Об этом сообщает издание wiadomosci.wp.pl.
Пара возвращалась с вечеринки и на тротуаре заметила мужчину
Известно, что пара заметила мужчину, лежавшего на тротуаре с травмой головы. Мужчина и женщина пытались помочь потерпевшему, однако он был уже мертвым. Они вызвали полицию.
Украинец праздновал Новый год в компании сограждан и иностранцев
Пресс-секретарь районной прокуратуры города Седльце Кристина Голобек подтвердила смерть украинца. По предварительным данным, его убили. 47-летний мужчина праздновал Новый год в компании сограждан и иностранцев. Польские правоохранители считают, что они могут быть причастны к смерти мужчины.
Из-за убийства задержали 12 человек
В Польше из-за убийства задержали 12 человек. Все они – граждане Украины, Индонезии и Беларуси. Мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли дать полиции показания. Обстоятельства смерти гражданина Украины устанавливаются.
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