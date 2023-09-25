В Польше в жутком ДТП погиб житель Волыни и его трое сыновей: подробности трагедии и фото

В Польше в смертельном ДТП погиб житель Волынской области и его трое сыновей в возрасте 15, 16 и 19 лет. С ними простились в Украине.

Об этом пишут польские СМИ и родственники погибших в ДТП.

В Польше автомобиль столкнулся с бусом

По данным польских изданий, трагедия произошла 30 августа 2023 года, на воеводской дороге 725 в селе Воля Хойната (Лодское воеводство).

В результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato и автомобиля BMW 16-летний подросток погиб на месте. Четырех пассажиров BMW доставили в больницы — 42-летний водитель BMW и 19-летний пассажир скончались в больнице, впоследствии скончался еще один подросток в возрасте 15 лет.

Обстоятельства ДТП выясняется прокуратурой. На месте аварии работал, в частности, эксперт по расследованию причин ДТП. Причины трагедии пока не известны.

Что известно о погибших

Местные жители сообщают, что погибшие – это отец и его трое сыновей из села Смолява Берестечковской громады Луцкого района.

"Погибли отец и трое сыновей. Большая боль для всей нашей семьи. Господи дай сил", — написала родственница погибших Оксана Х.

42-летний житель Волыни, погибший в ДТП. Фото: Oksana Horvath/Facebook

Парень, погибший в ДТП. Фото: Oksana Horvath/Facebook

Житель Волыни, погибший в ДТП. Фото: Oksana Horvath/Facebook

Погибший в ДТП в Польше. Фото: Oksana Horvath/Facebook

Отца и его троих сыновей похоронили 21 сентября в их родном селе.

Напомним, в Прикарпатье полицейский сбил насмерть 16-летнего парня.

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