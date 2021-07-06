В Польше вертолет с украинцами упал в озеро: в пострадавших тяжелые травмы (фото)

В Польше вертолет с украинцами упал в озеро: в пострадавших тяжелые травмы (фото)

Местные службы сообщают, что это был частный вертолет.

В Польше утром 6 июля вертолет с гражданами Украины на борту упал в воду. В результате аварии пострадали трое украинцев, которых удалось спасти.

Об этом сообщает RMF24.

Известно, что вертолет упал почти сразу после взлета из-за того, что у него начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в озеро Талты.

Судно полностью затонуло. Обломки вертолета на глубине 13 метров уже осмотрели спасатели.

Три человека, находившиеся в салоне, оказались в воде. Их спасли туристы, которые проезжали мимо на моторной лодке.

Как выяснилось, пострадавшими оказались украинцы, проживающие в Польше. Значительные травмы получила женщина. Ее с повреждением позвоночника перевезли в больницу в Гижицке. Ее 17-летнюю дочь, у которой аналогичная травма, вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы госпитализировали в Ольштын. Пилота госпитализировали в больницу в Гижицкий для наблюдения.

Других людей на борту не было. Местные службы сообщают, что это был частный вертолет. Он принадлежал жителю, у которого моторная лодка стоит в одном из портов. Вероятно, вертолет и вылетал из ближайшего порта.

Также в озере обнаружена утечка топлива в озеро. Но чрезвычайники отмечают, что утечка не представляет опасности, поскольку топливо испаряется.

Напомним, в Польше недалеко от города Тарнув Малопольского воеводства произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса , в салоне которого находились граждане Украины. В результате пострадали четыре человека, среди которых 11-летний ребенок.

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