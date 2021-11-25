В Польше во время языкового экзамена задержали украинца: в чем причина

В Польше во время языкового экзамена задержали украинца: в чем причина

Украинца задержали и обязались вернуться на родину.

В Варшаве задержан украинец, находившийся в списке нежелательных для пребывания в стране лиц.

Об этом сообщает сайт пограничной службы.

Инцидент произошел в варшавском университете во время сдачи иностранцами экзамена по польскому языку для получения сертификата. Пограничники проверяли документы тех, кто намеревался сдать экзамен, поскольку иногда некоторые участники могут использовать чужие документы и выдавать себя за другого человека.

В ходе проверки оказалось, что 31-летний участник экзамена гражданин Украины был в списке нежелательных лиц на территории Польши. 2 года назад он был осужден за взяточничество и уничтожение движимого имущества к 1 году лишения свободы с условной отсрочкой приговора на 3 года. Кроме того, он должен был заплатить штраф в размере 2000 злотых.



Мужчину задержали и обязали покинуть страну, а также ему запретили повторный въезд на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны сроком на 3 года.

Напомним, что в Польше нетрезвый украинец разбил новый мост, взлетел в реку и "влетел" на 1 млн злотых.

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