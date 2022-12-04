В Польше возле реки нашли замерзшего и без сознания украинца: подробности

В Польше в городе Яблонка правоохранители спасли едва не умершего от переохлаждения гражданина Украины. Мужчине оказали первую помощь и отправили в больницу.

Об этом сообщает сайт местной полиции.

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Несколько дней назад полиция получила сообщение, что у местной реки лежит без сознания мужчина. Поскольку это было раннее утро, предположили, что мужчина мог пролежать на улице всю ночь.

На месте обнаружили мужчину средних лет, который лежал у реки в полностью мокрой одежде. Он никак не реагировал на внешние раздражители, поскольку находился в глубокой гипотермии. Полицейские накрыли мужчину термопленкой и вызвали "скорую помощь".



Через некоторое время мужчина перестал дышать. Правоохранители вызвали спасательный вертолет, а до его прибытия пытались реанимировать мужчину. Поскольку вертолет не смог приземлиться из-за густого тумана, мужчину доставили в больницу гмины Обедова. Полицейские поочередно с медработниками проводили реанимационные мероприятия. Уже в Обедове мужчину таки погрузили в вертолет и он получил профессиональную медпомощь.

В больнице выяснилось, что пациент – 55-летний гражданин Украины. В каких обстоятельствах он оказался в вышеописанной ситуации, не сообщается. После выписки из медучреждения мужчина пришел в Яблонское отделение полиции и лично поблагодарил своих спасителей.

Напомним, что в Польше прооперировали 7-летнюю девочку из Украины с редкой болезнью. Polsat Foundation профинансировала стоимостную операцию, спасшую жизнь маленькой Дарьи.

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