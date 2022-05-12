В Польше выпустили почтовые марки с Зеленским стоимостью 500 злотых: их "размели" через несколько часов

В Польше выпустили почтовые марки с Зеленским стоимостью 500 злотых: их "размели" через несколько часов

В Польше выпущена марка с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Цена на нее не остановила безумный спрос, поэтому через несколько часов все марки раскупили.

Об этом сообщает депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух, ставший инициатором создания марки.

Компания Poczta Polska опубликовала марки с Владимиром Зеленским. Тираж марки ограничен. Изготовлено всего 99 листов по 9 марок на каждом из них. Каждая из марок пронумерована и имеет QR-ссылку.

"Цена одной марки 500 злотых (набор 4500 злотых). Такая цена действует всего несколько дней. И тогда она вырастет. А если я смогу завершить весь план, я перестану ее продавать, и она будет доступна только на аукционах. Как всегда, вся сумма идет на закупку гуманитарной помощи для Украины", – написал он.

Одну из них собираются подарить Владимиру Зеленскому. Пока Лукаш Вантух отправил оригинальную марку мэру Львова.

Спрос оказался настолько большим, что продажи были остановлены уже через несколько часов. До печати новой партии таких марок не будет.

Напомним, что " Укрпочта" напечатает еще 5 млн марок с кораблем, вызвавших ажиотаж в Украине. Вторая марка серии будет называться "Русский военный корабель... Все!". На блоке будет представлена марка из первой серии.