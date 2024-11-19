В Польше высказались о "навязывании мирных решений" и окончании войны в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что "навязывание Украине мирных решений, противоречащих ее интересам или не имеющих общественного признания, окажет негативное влияние на стабильность в стране".

Об этом он заявил 19 ноября во время встречи министров иностранных дел ведущих европейских стран в Польше, пишет издание wprost.pl.

Руководители МИД стран Европы минутой молчания почтили украинцев, погибших из-за кровавой войны России против Украины.

"За последние дни на украинские города упало все больше бомб и ракет. Путин, во имя своей имперской спеси, убивает украинцев и ведет на смерть все больше своих войск. Эта встреча должна стать четким символом нашей солидарности и единства с украинским народом. Народом, который решительно и мужественно защищает свою независимость от жестоких захватчиков", - заявил Сикорский.

Он подчеркнул, что ЕС надеется на дальнейшее сотрудничество с США и признал, что "Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность". Сикорский также отметил, что в Европейском союзе рассматривают различные варианты, чтобы усилить поддержку Украины.

"Я с благодарностью отмечаю в этом контексте готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США", - продолжил он.

Также министр иностранных дел Польши высказался о «навязывании Украине мирных решений».

"Мы согласились, что навязывание Украине мирных решений, которые противоречат ее интересам или не имеют общественного признания, негативно повлияет на стабильность в стране. Сценарии решения конфликта и прекращения российской агрессии должны быть разработаны в тесном сотрудничестве с украинскими властями", - подчеркнул Сикорский.

В Польше также заявили, что поддерживают усиление санкций против РФ, пока продолжается война в Украине.

"Мы выступаем за сохранение и усиление санкций против России до тех пор, пока она не уйдет из Украины и не покроет расходы на восстановление страны. Санкции эффективно ослабляют военный потенциал России, одновременно изолируя ее экономически. Любые лазейки в санкционном режиме должны быть закрыты", - сказал Сикорский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал, что в Варшаве пройдут важные переговоры о войне в Украине.

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