В Польше высказались о "навязывании мирных решений" и окончании войны в Украине

В Польше прошла встреча министров иностранных дел ЕС.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что "навязывание Украине мирных решений, противоречащих ее интересам или не имеющих общественного признания, окажет негативное влияние на стабильность в стране".
Об этом он заявил 19 ноября во время встречи министров иностранных дел ведущих европейских стран в Польше, пишет издание wprost.pl.
Руководители МИД стран Европы минутой молчания почтили украинцев, погибших из-за кровавой войны России против Украины.
"За последние дни на украинские города упало все больше бомб и ракет. Путин, во имя своей имперской спеси, убивает украинцев и ведет на смерть все больше своих войск. Эта встреча должна стать четким символом нашей солидарности и единства с украинским народом. Народом, который решительно и мужественно защищает свою независимость от жестоких захватчиков", - заявил Сикорский.
Он подчеркнул, что ЕС надеется на дальнейшее сотрудничество с США и признал, что "Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность". Сикорский также отметил, что в Европейском союзе рассматривают различные варианты, чтобы усилить поддержку Украины.
"Я с благодарностью отмечаю в этом контексте готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США", - продолжил он.
Также министр иностранных дел Польши высказался о «навязывании Украине мирных решений».
"Мы согласились, что навязывание Украине мирных решений, которые противоречат ее интересам или не имеют общественного признания, негативно повлияет на стабильность в стране. Сценарии решения конфликта и прекращения российской агрессии должны быть разработаны в тесном сотрудничестве с украинскими властями", - подчеркнул Сикорский.
В Польше также заявили, что поддерживают усиление санкций против РФ, пока продолжается война в Украине.
"Мы выступаем за сохранение и усиление санкций против России до тех пор, пока она не уйдет из Украины и не покроет расходы на восстановление страны. Санкции эффективно ослабляют военный потенциал России, одновременно изолируя ее экономически. Любые лазейки в санкционном режиме должны быть закрыты", - сказал Сикорский.
Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал, что в Варшаве пройдут важные переговоры о войне в Украине.
Читайте также:
- Дуда сделал однозначное заявление о разрешении США на удары вглубь РФ
- Польша предлагает Украине открыть свое консульство в Познани, откуда выгоняют россиян
- Польша пожаловалась Рютте на Украину: что возмутило Варшаву на этот раз