В Польше выступили за новую ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС

Матеуш Моравецкий считает, что Европа живет в поворотный момент истории, поэтому в ней следует многое изменить.

Для Украины необходимо создать новый ускоренный процесс вступления в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции безопасности, передает Интерфакс Украина.

"Мы не можем сопоставлять то, что происходит в Украине, с "нормальным или почти нормальным процессом вступления". Следует мыслить нестандартно. Мы живем в поворотный момент истории, мы должны поменять почти все в Европе, и поэтому мы должны создать новый процесс для Украины. Ускоренный путь — синоним этому", — сказал Моравецкий.



Премьер считает, что следует отказаться от обычного процесса вступления и применить "совершенно новый".

Напомним, некоторые мировые лидеры полагают, что нашей стране понадобится 10 лет, чтобы стать полноценным членом Евросоюза. Президент Владимир Зеленский убежден, что у Украины есть для этого все основания.

30 сентября президент сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

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