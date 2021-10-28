В Польше задержали более 500 украинцев с фальшивыми COVID-сертификатами: им грозит тюрьма

За подделку COVID-сертификатов украинцам в Польше грозит до 3,5 лет ограничение или лишение свободы.
В Польше в этом году на границе с Украиной задержали более 500 украинцев, пытавшихся въехать в страну с поддельными COVID- сертификатами.
Об этом сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы Польши.
Так, с начала года 554 граждан Украины пытались попасть в Польшу с фальшивыми COVID-сертификатами через следующие пункты пропуска: Гребенное (352 случая), Долгобычев (76 случаев), Грубешев (74 случая) и Дорогуск (52 случая).
Также на пункте пропуска в польском Зосине 25 октября пограничники снова обнаружили 5 украинцев с фальшивыми сертификатами о вакцинации. Трое мужчин и две женщины из Украины задержаны. Польские правоохранители открыли производство по использованию поддельных документов на пограничном контроле. После завершения производства украинцам запретили въезд на территорию Польши и депортировали их в Украину.
За подделку COVID-сертификатов украинцам в Польше грозит до 3,5 лет ограничение или лишение свободы.
Напомним, Венедиктова рассказала, что ждет тех, кто подделывает COVID-справки.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.