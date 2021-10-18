В Польше задержали украинца, перевозившего 27 нелегальных мигрантов

Украинец вез нелегалов в машине курьерской компании.

В Польше в воскресенье, 17 октября, вблизи села Радзивиллув в гмине Пуща-Марянская задержали украинца, перевозившего нелегальных мигрантов из Ирака.

Об этом сообщается в микроблоге польской Пограничной службы в Twitter.

"Сотрудники пограничного поста в Мельнике (...) задержали гражданина Украины, который перевозил 27 нелегальных иммигрантов из Ирака транспортным средством, принадлежащим популярной курьерской компании", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с августа польские пограничники предотвратили около 16 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, за первую декаду октября таких попыток было 5 тыс.

В связи с миграционным давлением, правительство Польши 2 сентября ввело в пограничной полосе чрезвычайное положение, охватывающее 183 населенных пункта в Люблинском и Подляшском воеводствах.

Власти Польши считают, что миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться надолго.

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