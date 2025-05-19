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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Польше задержали украинку за перевозку нелегалов из Афганистана

Польская полиция остановила автомобиль гражданки Украины в 20 км от границы с Беларусью — в салоне находились пятеро афганцев.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Гражданке Украины грозит до восьми лет лишения свободы

Гражданке Украины грозит до восьми лет лишения свободы / © из соцсетей

В Польше за содействие нелегальным мигрантам, которые пересекли границу из Беларуси, задержали гражданку Украины.

Об этом сообщило управление полиции в городе Гайнувка, передает «Европейская правда».

В селе Лосинка, примерно в 20 км от границы с Беларусью, полицейский патруль остановил для проверки автомобиль. В нем оказались пятеро граждан Афганистана, которые перед этим нелегально перешли польскую границу с территории Беларуси. За рулем была 36-летняя гражданка Украины.

Женщина сначала убеждала, что возвращалась от подруги, проживающей в этом районе, увидела группу людей, которые «автостопили», и согласилась подвезти их.

Потом она призналась, что целенаправленно поехала подбирать афганцев, откликнувшись на такое предложение в мессенджере. Ей может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее ТСН.ua писал, что изменится для украинских беженцев с приходом к власти нового президента Польши.

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