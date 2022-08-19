В Польше запустили проект для молодежи, позволяющий совмещать работу с учебой: как присоединиться

В последние годы все больше молодых людей из Украины выбирают обучение за рубежом. Традиционно, как для трудоустройства, так и для получения образования, самой популярной страной среди украинцев является соседняя Польша. И, вероятно, в этом году из-за войны количество желающих там учиться будет только расти.

Более того, в новых реалиях далеко не все молодые украинцы могут рассчитывать на помощь своих родителей и семей, а поэтому сегодня чрезвычайно актуален для них вопрос поиска работы и возможности совмещать ее с учебой. А для того чтобы поддержать молодежь и сделать ее конкурентоспособной на рынке труда, в Польше создали проект Studiujepracuje .pl, который доступен и на украинском языке.

ТСН.ua собрал всю актуальную информацию об инициативе — кто и как может к ней приобщиться и какие бонусы будут иметь ее участники.

О проекте

Проект Studiujepracuje.pl – это возможность совмещать обучение с работой. Главная цель – предоставить доступ к образованию каждому, независимо от финансовых возможностей или социального статуса. Проект предоставляет возможность обучения в польских вузах и школах, а также помогает найти работу и имеет ряд приятных бонусов, среди которых:

полное покрытие стоимости обучения – то есть участникам проекта будет профинансировано 100% его стоимости;

бесплатное проживание – участникам предоставляется жилье на весь период сотрудничества, а если вы хотите арендовать его самостоятельно, то ежемесячно будете получать на это дополнительно 600 злотых;

возмещение расходов на пользование общественным транспортом – покрытие расходов на проезд в школу и на работу (150 злотых в месяц);

частное медицинское страхование;

бонус на каникулы в размере 1800 злотых, который начисляется один раз в год.

Кто может стать его участником

Участником проекта может быть молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет, который уже учится/хочет учиться заочно/онлайн в вузе или полицейской школе (своего рода польский техникум, то есть учебное заведение, предоставляющее профессиональное обучение).

Как подать заявку

Чтобы стать участником проекта Studiujepracuje.pl, трудоустроиться и начать обучение в Польше, необходимо иметь документ об окончании школы. В Украине это свидетельство о получении полного общего среднего образования на базе 11 классов, которое дает право поступать в польские высшие учебные заведения и полицейские школы.

Далее следует на сайте www.studiujepracuje.pl подать заявку на участие в проекте, заполнив соответствующую форму.

Также к проекту могут присоединиться те, кто уже учится в Польше на заочной форме. Для этого необходимо предоставить справку о статусе студента или ученика одного из польских учебных заведений, а также зарегистрироваться через форму заявки и выразить желание принять участие в проекте studiujepracuje.pl.

Далее устроиться на работу на одну из вакансий, доступных по всей Польше. Список предложений работы для молодежи доступен на сайтах www.studiujepracuje.pl и tvojarabota.pl и достаточно разнообразный, ориентированный именно на студентов.

То есть, чтобы выбрать университет или школу и найти работу в рамках проекта, вам не нужно прерывать весь Интернет — это все можно удобно и быстро сделать на одном ресурсе — studiujepracuje.pl.

Где можно учиться: перечень вузов и школ

Участники проекта могут выбрать учебные заведения по 200 разным направлениям в более чем 85 населенных пунктах Польши. Среди них множество университетов и школ, где можно учиться по разным специальностям – киберпространство и социальная коммуникация, менеджмент, экономика, финансы и аудит, право, энергетика, педагогика, филология, строительство, базы данных и сетевые системы, компьютерная графика и мультимедийные техники, туризм, психология, физиотерапия, косметология, медицинский персонал и даже криминалистика и многие другие направления.

Полный список можно просмотреть в разделе "ВУЗы и школы" по ссылке: studiujepracuje.pl/ru/kierunki.

Какие вакансии предлагают украинским студентам

Относительно работы – одним из основных факторов, как и главной целью проекта, является возможность совмещать ее с обучением.

Именно поэтому профиль каждого направления обучения также содержит соответствующие области образования вакансии, которые студент/ученик может выбрать в рамках проекта. То есть, выбирая будущую специальность в вузе или школе, предлагается сразу и перечень предложений работы, наиболее соответствующей выбранной специализации. Все возможные предложения работы можно просмотреть на сайте во вкладке "Вакансии".

Чаще ученики и студенты устраиваются на временную работу в сфере общественного питания и гостиничного хозяйства (официанты, бармены, горничные, портье) а также в сфере логистики (курьеры, складские работники). Такие вакансии и предлагает Studiujepracuje.pl.

Также дополнительно искать место трудоустройства можно на сайте Tvojarabota .pl, где есть украиноязычная версия. Здесь огромный перечень вакансий, которые не нуждаются в специальном большом опыте и лучше подойдут студентам.

Среди них сезонные предложения (сбор ягод), логистика, работа на складе, мебельной фабрике, гостинице, супермаркете и даже работа операторами погрузчика, устроиться на которую можно пройдя курсы.

Так, например, Tvojarabota.pl предлагает сезонную работу по сбору ягод с зарплатой от 5 до 5,5 тысяч злотых в месяц (40,2-44 тысячи грн). Хорошим вариантом для студентов будет вакансия работника склада. Так, например, среди предложений есть варианты трудоустройства на логистических складах, а также на складах одежды. Зарабатывать на такой работе можно от 3,8 до 4,8 тысяч злотых в месяц (30,6-38,6 тысяч грн).

Несколько ниже зарплату, но более удобный для совмещения с обучением график предлагают продавцам-кассирам в супермаркете. Так, на такой работе в городе Шецин обещают платить 3,1 тысяч злотых в месяц (25 тысяч грн). Выше заработки у операторов погрузчика — на такой работе платят от 4,5 до 5 тысяч злотых в месяц (от 36 до 40 тысяч грн).

Весьма популярны сейчас вакансии в ресторанно-гостиничном бизнесе Польши: уборщики получают в пределах 3,3-4,2 тысячи злотых (26,5-34 тысячи грн), помощнику на кухне будут платить 3,6 тысячи злотых (30 тысяч грн).

Так что совмещать обучение и работу в Польше вполне реально. Поэтому, если ты молод, хочешь учиться и стать независимыми, достичь чего-то в жизни – не медли и приобщайся к проекту Studiujepracuje.pl.

Более подробно о работе в Польше и рейтинге зарплат — читайте в материале ТСН.ua.