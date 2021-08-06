В Польше заявили, что Россия будет использовать "Северный поток-2" для шантажа Украины

В Польше заявили, что Россия будет использовать "Северный поток-2" для шантажа Украины

Глава польской дипломатии считает "Северный поток-2" "инструментом российской диверсии".

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау убежден в том, что Российская Федерация будет использовать "Северный поток-2" для шантажа Украины и Центральной Европы.

Об этом он заявивив в интервью чешскому еженедельнику "Эхо", пишет Polskie Radio.

"Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод "Северный поток-2" как инструмент политического шантажа против Украины и Центральной Европы", — высказался глава польской дипломатии.

Он также отметил, что в течение 18 лет "все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток — это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО".

В то же время Рау заверил в хороших отношениях Польши с США и в сотрудничестве, продолжающемся между государствами в пределах Вышеградской группы.

Ранее председатели комитетов по иностранным делам парламентов из США, Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы обнародовали совместное заявление, в котором призвали остановить строительство "Северного потока-2".

Напомним:

США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами". США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

газопровода "Северный поток-2". Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".

Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

через Украину. Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

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