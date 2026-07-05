- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 657
- Время на прочтение
- 1 мин
В Польше заявили о возможной тайной передаче Украине ракет для Patriot
Если эта информация подтвердится, речь идет о серьезном нарушении, поскольку такие ракеты необходимы самой Польше для обеспечения собственной противовоздушной обороны, говорит Босак.
Польское правительство могло тайно от парламента передать Украине ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.
Об этом заявил вицеспикер польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак.
По его словам, речь идет о ракетах для систем Patriot, в которых Польша нуждается для собственной противовоздушной обороны. Они способны перехватывать российские «Искандеры», которые могут угрожать Польше со стороны Калининградской области.
«У нас очень тревожная информация о том, что правительство тайно от парламента отправило в Украину ракеты Patriot. Если это правда, то это скандал», — сказал политик.
Напомним, западные лидеры приняли решение о расширении военного производства в Украине. Соединенные Штаты и европейские государства договорились предоставить Киеву специальные лицензии на изготовление современных систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности.
Военный эксперт Сергей Грабский заявлял, что Украина испытывает трудности со сбитием большого количества баллистики, которую, в частности, враг направил во время предварительной массированной атаки.