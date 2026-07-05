В Польше заявили о возможной тайной передаче Украине ракет для Patriot

Кшиштоф Босак / © Associated Press

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Польское правительство могло тайно от парламента передать Украине ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил вицеспикер польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак.

По его словам, речь идет о ракетах для систем Patriot, в которых Польша нуждается для собственной противовоздушной обороны. Они способны перехватывать российские «Искандеры», которые могут угрожать Польше со стороны Калининградской области.

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«У нас очень тревожная информация о том, что правительство тайно от парламента отправило в Украину ракеты Patriot. Если это правда, то это скандал», — сказал политик.

Напомним, западные лидеры приняли решение о расширении военного производства в Украине. Соединенные Штаты и европейские государства договорились предоставить Киеву специальные лицензии на изготовление современных систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности.

Военный эксперт Сергей Грабский заявлял, что Украина испытывает трудности со сбитием большого количества баллистики, которую, в частности, враг направил во время предварительной массированной атаки.

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