В Польшу экспортировали вино из Украины с опасным веществом в составе: подробности (фото)

В Польшу из Украины поступило вино "Кагор", в котором нашли опасное вещество пестицид каптан.

Об этом сообщила Госпродслужба Одесской области.

Как стало известно, производителем "Кагора" является одесское производство ЧАО "Пищевик". В вене нашли пестицид кафтан. Данные об этом поступили из европейской системы RASFF после того, как вино было направлено на экспорт в Польшу.

“Обращаемся к операторам рынка. В случае обнаружения указанного груза в обращении просим сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области”, – отметили в Госпродпотребслужбе.

Там также добавили, что каптан используется для профилактики болезней плодов винограда и продлевает срок их хранения. Однако перед обработкой виноградной лозы вещество должно удаляться, потому что оно отрицательно влияет на спиртовое брожение и тормозит развитие дрожжевых грибов.

Напомним, что в Польше мужчина, 10 лет скрывавшийся от полиции, захотел сесть в тюрьму.

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