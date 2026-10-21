В Польшу и дальше по Европе: "Укрзализныця" запускает новые маршруты, один из которых в честь Грушевского

Укрзализныця / © Фото из открытых источников

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«Укрзализныця» объявила о запуске новых международных поездов в Польшу. Один из рейсов №23/24 Киев-Холм станет флагманским и будет иметь имя историка и главы Украинского Центрального Совета Михаила Грушевского.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

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Маршрут объединит два города, важные в биографии Грушевского, ведь он родился в Холме, а в Киеве работал почти 20 лет. За председательство Грушевского Центральная Рада приняла IV Универсал, провозгласивший независимость Украинской Народной Республики.

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В состав поезда будут курсировать современные вагоны повышенного комфорта, построенные в Украине во время полномасштабной войны. Отправка рейса будет сопровождаться композицией «Наше время настало» группы МУР.

Какие еще международные маршруты предлагает «Укрзализныця»

Кроме флагманского рейса в Холм, пассажирам доступны поезда в Перемышль, откуда можно продолжить путешествие по другим европейским городам.

Поезд №31/32 Киев-Перемышль отправляется из столицы в 21:30, прибывает в Перемышль в 08:19. Маршрут проходит через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов. В Перемышле предусмотрены удобные пересадки на поезда в Берлин, Прагу, Краков, Катовице и Вроцлав.

Поезд №73/74 Днепр-Перемышль отправляется из Днепра в 19:00 и прибывает в Перемышль в 14:10. По дороге останавливается, в частности, в Александрии, Каменском, Пятихатках, Знаменке и Львове. Из Перемышля пассажиры могут пересесть на поезда в Краков, Варшаву, Прагу и Мюнхен.

Международные рейсы «Укрзализныци» позволяют путешествовать в Польшу и использовать ее железнодорожные узлы для дальнейших поездок по Европе.

Напомним, ранее стало известно, что с 20 октября пассажиры не смогут воспользоваться двумя поездами " Укрзализныци», которые соединяют Днепр со Львовом и Запорожье с Перемышлем, но пассажиры смогут воспользоваться другими железнодорожными рейсами с пересадками или автобусами, хотя билеты на некоторые поезда выросли в цене.

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