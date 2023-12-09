В польском Сейме анонсировали кардинальные изменения в отношениях с Украиной

На следующей неделе в Польше сформируют новое правительство во главе с Дональдом Туском.

Новое польское правительство, которое парламентская коалиция сформирует на следующей неделе, значительно изменит политику в отношении Украины, но не в контексте остающихся неизменными целей, а способами построения отношений.

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Об этом заявил заместитель председателя комиссии Сейма по иностранным делам, депутат от партии "Польша 2050" Павел Залевский, передает Укринформ.

"Очень сильно изменится (политика по отношению к Украине — ред.). Но не потому, что изменится цель, ведь она будет оставаться такой же — военная поддержка Украины, помощь в восстановлении Украины, поддержка Украины на пути к ЕС и НАТО. Однако изменятся способы и возможности, поскольку Польша будет отстраивать свою позицию в ЕС и НАТО, чтобы иметь большие возможности влияния. И она будет использовать все инструменты, которые дает ЕС и которыми действующее правительство Польши не хотело пользоваться", — заявил Залевский.

Он отметил, что новое правительство будет использовать все европейские инструменты, чтобы избегать кризиса в отношениях, которые имели и имеют место, в частности из-за экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и протеста польских перевозчиков на границе.

"Благодаря большей активности в ЕС мы будем более привлекательным партнером для Украины и будем в состоянии предвидеть и избегать такого рода кризисов, которые имели место в последнее время", — подчеркнул политик.

Залевский заявил, что кризис с зерном можно уладить, если значительно увеличить пропускную способность транзита украинского зерна через территорию Польши за границу. Для этого необходимо построить соответствующую инфраструктуру, в том числе морские терминалы.

Что касается ситуации с блокированием границы польскими перевозчиками, то депутат уверен, что кризис моден решить, если обе страны будут иметь равные возможности.

Залевский заявил, что потенциальный новый премьер-министр Польши Дональд Туск сам будет решать, когда посетить Киев в качестве главы правительства, однако первый свой визит он планирует в Брюссель.

"И это очень важно с точки зрения украинско-польских отношений, поскольку чем сильнее позиция Польши в ЕС и крепче влияние Польши на европейскую политику, тем это лучше для Киева", — убежден Залевский.

Напомним, ранее сообщалось, что евродепутаты резко обратились к президенту Польши Дуду и руководству ЕС из-за блокады границы с Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ уже испытывают нехватку поставок на фронте из-за блокады границы в Польше.

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