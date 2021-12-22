В Полтаве 8-классницы устроили в школе "дедовщину" и гнобят учеников младших классов

На травлю их детей жалуются родители учащихся 3 класса.

В Полтаве в гимназии №12 девочки из 8 класса булят младших школьников. Их без одежды выгоняют на улицу или закрывают в туалете.

Об этом сообщает Poltavske tv.

Выгоняют на мороз и закрывают в туалете

Родители учеников гимназии №12 жалуются на старшеклассников, потому что те травят младших детей. По их словам, ученицы 8 класса выгоняют 3-классников на улицу и держат там без одежды, закрывают их в туалете и постоянно пристают.

"Они выбросили его на улицу в самой кофте и держали там почти весь перерыв. Он плакал и очень замерз и хотел идти домой в таком виде. Другие девочки стояли и смотрели в окно, наблюдали. Они над ним издевались и показывали непристойные жесты", – рассказала мама ученика третьего класса Екатерина Анисимова.

"Пытались скрутить, вытащить на улицу, порвали кофту и поцарапали шею. Девочки 8 класса попросили своих одноклассников не пускать малышей в туалет, теперь сын боится ходить в туалет", – сказала мама ученика 3 класса Дарья Карачевцева.

"Есть вопрос к администрации школы, чтобы они контролировали и в школе был порядок, чтобы не было буллинга этого, потому что иначе это нельзя назвать. Это действительно буллинг", – говорит отец ученика 3 класса Алексей Фирманюк.

Классный руководитель пообщался с обидчицами и получил "хулиганку"

Классный руководитель 3 класса, по его словам, пытался пообщаться с девочками.

"Я сделал замечания девочкам, это было в учительской в присутствии их классного руководителя. Они решили, что им нельзя делать замечания. Написали на меня заявление, а на следующий день один из родителей пришел ко мне", – сообщил классный руководитель 3 класса Владимир Бойко.

Классный руководитель 8 класса говорит, что раньше проблем с учениками ее класса не было, поэтому уверяет, что провела с детьми профилактическую беседу, а для выяснения обстоятельств в школе была создана специальная комиссия.

"По результатам этой жалобы создана комиссия по расследованию, которая будет работать до 29 декабря, по результатам этого служебного расследования уже будут принимать меры. Родители сообщили, что ученики восьмого класса травят учеников третьего класса, но факт этого еще не установлен", – сообщила и.о. директора гимназии №12 Елена Семирот.

В результате виновным оказался классный руководитель учеников 3 класса, на него написали заявление в полицию из-за того, что он накричал на 8-классниц в учительской и одну из них дернул за руку.

"В результате данной конфликтной ситуации администрация направила обращение в полицию, также параллельно с этим обратились родители учениц. В ходе проведения проверки на учителя составили админпротокол за мелкое хулиганство", – сообщил пресс-офицер полиции Полтавы Василий Зуб.

Напомним, что мама школьницы, которую жестоко избили подростки в Запорожье на одном из школьных стадионов, назвала причину конфликта между девушками. Она уверяет, что причиной избиения ее дочери стал не юноша, а украденный телефон.

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